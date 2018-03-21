Прокуратура провела ряд обысков в штаб-квартире автоконцерна Volkswagen

Следователи изъяли документы и «большие объемы данных» в 13 офисах Volkswagen в Вольфсбурге, сотрудников компании подозревают в «манипулировании рынком».

Прокуратура немецкого города Брауншвейг провела ряд обысков в штаб-квартире автоконцерна Volkswagen в Вольфсбурге.

Как передает Deutsche Welle, об этом сегодня сообщил немецкий еженедельник WirtschaftsWoche.

«Мы можем подтвердить, что обыски были», - сказал изданию представитель VW.

Следственные действия проводились в 13 офисах компании, были изъяты документы и «большие объемы данных», которые в течение ближайших недель должны проанализировать специалисты.

Издание отметило, что правоохранительные органы имели целью выявить лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. 9 декабря 2015 года концерн обнародовал сообщение, в котором содержалась «недостоверная информация» по показателям уровня вредных выбросов дизельных автомобилей.

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В конце января 2018 года вокруг VW вспыхнул новый скандал. Газеты Süddeutsche Zeitung и Stuttgarter Zeitung сообщили, что немецкий концерн Volkswagen, Daimler и BMW финансировали ряд опасных экспериментов с участием людей. Упомянутые эксперименты проводились Европейским исследовательским союзом защиты окружающей среды и здоровья в транспортной отрасли (EUGT).

Во время этих исследований, проводившихся с согласия самих участников, здоровых людей подвергали короткому воздействию диоксида азота, который считается одной из самых токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей, сообщили СМИ со ссылкой на имеющийся в их распоряжении отчет EUGT за 2012-2015 годы.

Согласно этим данным, в Университетской клинике Ахена обследовали 25 человек после того, как они в течение нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO2. Результаты этого исследования были опубликованы в 2016 году.