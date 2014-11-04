Украинский авторынок показал худший результат за последние 14 лет

В Украине в октябре 2014 года было продано 5,891 тыс. штук новых легковых автомобилей, что почти в три раза меньше, чем в октябре прошлого года, однако на 1,4% больше, чем в сентябре текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

По данным "Укравтопрома", лидером авторынка за указанный период стала японская Toyota, которая охватила 12% рынка новых легковых автомобилей с показателем 704 авто. На втором месте - отечественный ЗАЗ (корпорация «Укравто»), занявший 7% рынка с показателем 411 штук.

Третье место заняла французская Renault, которая охватила 6,7% отечественного рынка с показателем 397 единиц. Далее расположились немецкий Volkswagen с 6,2% рынка и объемом продаж 367 штук и южнокорейская Hyundai с результатом 360 авто, или 6,1% рынка.

«Несмотря на то, что спрос на новые легковые автомобили по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1,4%, рынок продемонстрировал худший октябрьский результат за последние 14 лет. Относительно октября прошлого года спрос на новые авто упал на 64%, или почти в три раза», - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре этого года упали на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 76 799 штук.

Продажи новых автомобилей по итогам 2013 года заняли две трети от общего объема первичного авторынка и составили 232,894 тыс. единиц. Из них легковых автомобилей продано 213,3 тыс. штук, коммерческих – 16,4 тыс., автобусов – 3,2 тыс.

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Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.