В Крыму оккупанты начали брать доплату за проезд в поездах "Укрзализныци"

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") считает незаконным введение любых дополнительных сборов за перевозку пассажиров по территории Крыма, сообщила пресс-служба администрации.

"Крымская железная дорога", созданная на временно оккупированной Россией территории полуострова проинформировала "Укрзализныцю" об увеличении стоимости проезда телеграммой, сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "Укрзализныця" не видит законных оснований для введения каких-либо дополнительных сборов за проезд по территории Крыма, так как это противоречит нормативным актам. К тому же никаких дополнительных сборов, кроме тех, которые предусмотрены внутренними и международными тарифами, которые установлены в соответствии с действующим законодательством "Укрзализныця" не вводила.

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Также не понятно, на каких основаниях "Крымская железная дорога" вычислила стоимость дополнительного сбора за проезд между станциями в Крыму. Для его оплаты она обязывает пассажиров иметь при себе определенную сумму в российской валюте и оплачивать сбор в поезде в пунктах пропуска. Такие самовольные действия "Крымской железной дороги", как считает "Укрзализныця", приведут к вынужденному увеличению продолжительности остановок поездов, сбоев в графике движения и жалоб пассажиров, говорится в сообщении.

Как сообщил в письме руководитель самопровозглашенной "Крымской железной дороги" Андрей Каракулькин, "Крымская железная дорога" с начала ноября вводит дополнительный сбор, который будут принимать билетные кассиры при пересечении контрольно-пропускных пунктов - станций Армянск, Джанкой, Соленое Озеро. Этот тариф будет распространяться на билеты в поездах формирования украинских железных дорог точно так же, как и на пассажирские поезда формирования РЖД, сказано в сообщении.

Напомним, в июне «Укрзализныця» объяснила повышение стоимости билетов на поезда из Крыма на материковую Украину в 4-7 раз сбоем в автоматизированной системе продажи билетов Российских железных дорог.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.