Россия частично ограничила движение грузовиков на границе с Украиной: застряло 80 машин

На пунктах пропуска образовались очереди грузовиков, которые двигаются на выезд из Украины.

Российская сторона частично ограничила движение грузовых транспортных средств в пунктах пропуска для автомобильного сообщения на границе с Украиной из-за сбоя программного обеспечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня утром на границе с Российской Федерацией фиксируется определенное накопление грузовых транспортных средств, движущихся на выезд из Украины. В частности, в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) находятся 45 грузовиков и в пункте пропуска «Катериновка» (Сумская область) - 35. Это связано с тем, что смежная сторона частично прекратила пропускные операции», - говорится в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что, согласно сообщению пограничного представителя РФ по Белгородской и Воронежской участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российская сторона временно приостановила пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.

«В настоящее время ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через РФ», - сообщили в украинском пограничном ведомстве.

Ранее сообщалось, что 18 февраля Россия также заблокировала оформление грузовых автомобилей на границе с Украиной.