"Укрзализныця" назначила к Пасхе четыре дополнительных поезда (список)

Поезда будут курсировать в период с 6 по 10 апреля из Киева во Львов и Ковель, а также из Харькова в Константиновку.

Акционерная госкомпания ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам назначила четыре дополнительных поезда.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что эти поезда будут курсировать в период с 6 по 10 апреля из Киева во Львов и Ковель, а также из Харькова в Константиновку.

В частности, в этот период по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля и отправляться из Киева в 08:03, а прибывать во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, в скором времени еще будут назначены поезда.

"Предвидя традиционное повышение спроса на пассажирские перевозки во время пасхальных праздников, "Укрзализныця" начала работу по назначению дополнительных поездов. По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда. Вскоре будут назначены следующие поезда", - сообщил он в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, назначила 18 дополнительных поездов.