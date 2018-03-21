"Борисполь" договорился с лоукостером Ryanair – премьер

Гройсман отметил, что соглашение "Борисполя" с "Ryanair" будет подписано еще до конца недели.

Соглашение между ирландской лоукост-авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" будет подписано до конца недели.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Будем ожидать, что к концу недели соглашение между Ryanair и аэропортом "Борисполь" будет подписано", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, после переговоров аэропорт "Борисполь" вводит абсолютно новую систему расценок.

"Как меня проинформировали, аэропорт "Борисполь", Офис привлечения инвестиций и Мининфраструктуры эффективно завершили переговоры с авиаперевозчиком Ryanair. Соответственно с этими переговорами, что очень позитивно, аэропорт "Борисполь" вводит новую абсолютно систему расценок. Это означает, что для всех компаний, которые работают с аэропортом, уменьшится плата", - сказал он.

При этом премьер отметил, что Мининфраструктуры должно проследить, чтобы это позитивно повлияло на цену билетов для украинцев и перелеты были более доступными.

"Были тяжелые переговоры, но когда объединились как одна команда – всё стало на свои места", - подытожил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля министр инфраструктуры Украина заявил, что авиакомпания Ryanair начнет полеты из украинских аэропортов "Борисполь" и "Львов" осенью этого года. Он также отметил, что официальная презентация по открытию маршрутов Ryanair будет в этом или следующем месяце. Слова министра подтвердил начальник юридического департамента по вопросам регулирования и законодательства Ryanair Юлиуш Коморек, отметив, что на данный момент согласовываются детали соглашения.