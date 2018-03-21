За пять лет все облцентры объединят качественные дороги - "Укравтодор"

12:31, 21 марта 2018
Транспорт/Связь
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фото УНИАН

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду, представляя программу развития автодорог на 2018-2022 годы.

"Хочу представить программу развития автодорог государственного значения на 2018-2022 годы. Она предусматривает строительство и ремонт дорог на основных национальных и международных коридорах. В результате за 5 лет планируем объединить качественными дорогами первой и второй категории все областные центры страны", - сказал он.

По словам Новака, целью программы является восстановление автодорог, интеграция в международную транспортную систему и повышение безопасности движения.

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