Украина выполнит крупнейшие за историю своей независимости дорожные работы - Гройсман

По словам Гройсмана, в этом году на дорожные работы будет потрачено около 2 миллиардов долларов.

Украина в 2018 году проведет наиболее масштабные дорожные работы за всю историю независимости, в рамках которых необходимо обеспечить контроль качества.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"В этом году будут наиболее масштабные дорожные работы за всю историю независимости", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, в этом году на дорожные работы будет потрачено около 2 миллиардов долларов.

"В этом году почти два миллиарда долларов будет направлено на строительство и модернизацию украинских дорог", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в 2018 году планирует обеспечить ремонт 4-5 тысяч километров дорог государственного значения. По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет. Правительство планирует в 2018-2022 годах отремонтировать около 20 тысяч километров украинских дорог с финансированием около 300 миллиардов гривень.