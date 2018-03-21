Wizz Air устроил однодневную распродажу на авиабилеты на путешествия до 30 апреля

На данный момент Wizz Air летает из таких украинских городов, как Киев и Львов.

Венгерский лоукост Wizz Air ввел скидку 20% на все рейсы при бронировании 21 марта 2018 года с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (разница с Киевом -1 час), сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook.

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По условиям акции, скидка действительна только при бронировании авиабилетов на рейсы Wizz Air на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении. При этом период путешествия ограничен – полеты должны быть осуществлены до 30 апреля 2018 года.

Отметим, сейчас Wizz Air летает из таких украинских городов, как Киев и Львов, а первые рейсы из Харькова состоятся уже с июня 2018 года. При этом в настоящее время самолетами авиакомпании можно улететь в Великобританию (Лондон), Данию (Копенгаген), Кипр (Ларнака), Литву (Вильнюс), Германию (Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Мемминген, Нюрнберг, Франкфурт Хан), Польшу (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин, Познань), Словакию (Братислава), Венгрию (Будапешт).

Как сообщал УНИАН, венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air ранее объявил о планах в ближайшие месяцы расширить свою сеть полетов 70 новыми маршрутами. 16 из них будут открыты в/из аэропортов Киева, Львова и Харькова.