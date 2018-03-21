Греческая Ellinair со 2 июня возобновит сезонные авиарейсы Харьков-Салоники

Вылеты из Харькова будут осуществляться по субботам, а время в пути составит 2,5 часа.

Греческая авиакомпания Ellinair со 2 июня возобновит сезонные рейсы из Харькова в Салоники (Греция).

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Харьков», стоимость билета в одну сторону начинается от 4282 грн (164 долл.).

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Вылеты из Харькова будут осуществляться по субботам, а время в пути составит 2,5 часа.

«Вылет в 3:50, а приземление в 6:40 по местному времени. Обратные рейсы будут выполняться по пятницам», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Ellinair (Греция) с 27 мая возобновит рейсы Одесса-Салоники.

Справка УНИАН. Ellinair – греческий авиаперевозчик, основанный в 2013 году, базируется в международном аэропорту «Македония» города Салоники (Греция).

Ellinair выполняет регулярные рейсы из Греции в Украину, города Европы, осуществляет внутренние авиаперелеты между городами и островами Греции. Ellinair входит в холдинг Mouzenidis Group. Воздушный флот компании состоит из двух самолетов AVRO RJ-85, двух Boeing-737-300, двух Boeing-737-400 и двух Airbus-319.