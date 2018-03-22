Ryanair будет летать в десяти направлениях из Киева и в пяти со Львова - СМИ

Официальное соглашение между аэропортом "Борисполь" и компанией Ryanair должно быть подписано до конца недели.

Стали известны первые маршруты популярного лоу-коста Ryanair из Украины. Отправки начнутся уже с осени этого года.

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Как сообщает Avianews, лоу-кост будет осуществлять полеты из международного аэропорта Львова и киевского аэропорта "Борисполь". Первые маршруты опубликованы в мобильном приложении Ryanair.

Из Киева самолеты Ryanair будут летать в 10 направлениях: Барселона, Братислава, Гданск, Краков, Познань, Вильнюс, Лондон (Станстед), Стокгольм (Скавста).

Со Львова можно будет улететь в пяти направлениях: Дюссельдорф (Веце), Мемминген, Варшава (Модлин), Краков и Лондон (Станстед).

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что соглашение между ирландской лоукост-авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" должно быть подписано до конца недели.