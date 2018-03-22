"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Тернополь и Харьков

Ранее "Укрзализныця" назначила к Пасхе, в период с 6 по 10 апреля, дополнительные поезда из Киева во Львов и Ковель, а также из Харькова в Константиновку.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на апрель дополнительные рейсы поездов сообщением из Киева в Тернополь и Харьков, сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, поезд № 747 категории "Интерсити" Киев - Тернополь отправится из Киева 14 апреля в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении из Тернополя 15 апреля поезд № 748 Тернополь - Киев отправится в 4:04 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 10:01.

Поезд № 720 категории "Интерсити+" будет отправляться из Киева 3 апреля и 24 апреля в 18:33, а прибывать в Харьков в 23:33. В обратном направлении из Харькова поезд №719 будет отправляться 4 апреля и 25 апреля в 5:51 и прибывать в Киев в 11:07.

Как сообщал УНИАН, акционерная компания "Укрзализныця" назначила к Пасхе четыре дополнительных поезда.

Поезда будут курсировать в период с 6 по 10 апреля из Киева во Львов и Ковель, а также из Харькова в Константиновку.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.