Порошенко подписал закон о строительстве платных дорог

27 февраля Верховная Рада приняла закон, разрешающий передавать дороги государственного значения для строительства и эксплуатации на условиях концессии.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий передавать дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации на условиях концессии, принятый Верховной Радой Украины 27 февраля этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

"Реализация закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии. Законом предусмотрено внесение изменений в Законы Украины "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", "Об отчуждении земельных участков и других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог" (№6766), разрешающий передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.

Законом предусматривается передача в концессию только тех участков дорог, которые будут строиться, а не уже построенных.