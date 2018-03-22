Во Франции бастуют против реформ Макрона (фотогалерея)

Опросы показывают парадоксальную ситуацию: большинство избирателей поддерживают забастовку, но еще больше поддерживают реформы, включая сокращение числа работников в госсекторе.

Железнодорожники, диспетчеры авиакомпаний и учителя не вышли сегодня, 22 марта, на работу во Франции, протестуя против реформ французского президента Эммануэля Макрона.

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Об этом сообщает Reuters.

Это первая акция протеста против реформ Макрона, объединившая работников общественного сектора и железнодорожного персонала.

Ожидается, что забастовка приведет к отмене 60 процентов скоростных поездов, 75 процентов междугородних поездов и около 30 процентов рейсов в парижских аэропортах на протяжении дня.

По данным профсоюзов, в забастовке присоединились также учителя некоторых начальных школ, рабочие газовой сферы и электроэнергетики.

Сообщается, что производство электроэнергии сократилось до более трех гигаватт (ГВт).

На сегодня запланировано около 150 маршей протеста, в том числе два митинга в 13.00 (по местному времени) в Париже.

Опросы общественного мнения показывают парадоксальную ситуацию: большинство избирателей поддерживают забастовку, но еще больше поддерживают реформы, включая сокращение числа работников в государственном секторе и внедрения платы на основе заслуг.

Как известно, работники бюджетной сферы недовольны тем, что правительство планирует сократить 120 тысяч рабочих мест до 2022 года и ввести другие реформы.

Железнодорожники обеспокоены планами сокращения льгот, которые получают 260 тысяч работников железной дороги. В общем, реформа в железнодорожной сфере предусматривает аж 43 изменения, включая закрытие мелких убыточных железнодорожных линий в сельских районах.