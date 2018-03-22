Опубликован новый рейтинг лучших аэропортов мира

Украинские аэропорты в сотню лучших не вошли.

Британская компания Skytrax, изучающая качество авиауслуг, опубликовала новый ежегодный рейтинг лучших аэропортов мира.

На первом месте ежегодной премии в сфере авиаперевозок Skytrax World Airline Awards шестой раз подряд оказался аэропорт Сингапура "Чанги".

Рейтинг составляется по результатам опросов международных путешественников. В этом году были обработаны 13,73 миллиона анкет. Отзывы оставили пассажири из более чем сотни стран, посетившие 550 аэропортов. Оценивались различные аспекты обслуживания: время обработки багажа, паспортный контроль, безопасность, регистрация на рейс, шопинг, трансфер, отправка на гейтах.

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Первые три места заняли азиатские аэропорты (Чанги (Сингапур); Инчхон (Южная Корея) и Ханэда (Токио, Япония) соответственно. Четвертое место занял международный аэропорт Гонконга.

Далее следуют аэропорт Хамад (Доха, Катар); Международный аэропорт Мюнхена (Германия); международный аэропорт Тюбу (Япония); Хитроу (Лондон, Великобритания); международный аэропорт Цюриха (Швейцария); аэропорт Франкфурт-на-Майне (Германия).

Год от года имена в первой десятке остаются прежними; время от времени лишь меняется их позиция в рейтинге. Так, аэропорт Мюнхена в 2017 году занимал 4-е место, а Хитроу - 9-е.

Замыкает топ-100 японский аэропорт Фукуока, который в прошлом году занимал 103 место.

Украинские аэропорты в сотню лучших не попали.