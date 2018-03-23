В столичном метро в час пик приостанавливали движение поездов между двумя станциями
08:33, 23 марта 2018Транспорт/Связь
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В метрополитене ситуацию объяснили поломкой. На данный момент движение возобновлено.
На "Арсенальной" было много пассажиров / фото wikimedia.org
В метро Киева не было сообщения между станциями метро "Крещатик" и "Арсенальная".
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"Красная ветка. Поломка поезда. Движение организовано "Академгородок" - "Крещатик", "Арсенальная" - "Лесная", - отметили в Киевском метрополитене.
На "Арсенальной" сейчас много пассажиров, которые едут на работу с левого берега столицы. Они вынуждены подниматься на поверхность и идти до "Крещатика" пешком или же пытаться протиснуться в наземный общественный транпорт, передает ТСН.
"Красная ветка. Движение в обычном режиме", - додали позже в столичном метро.
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