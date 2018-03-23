В столичном метро в час пик приостанавливали движение поездов между двумя станциями

В метрополитене ситуацию объяснили поломкой. На данный момент движение возобновлено.

В метро Киева не было сообщения между станциями метро "Крещатик" и "Арсенальная".

Читайте такжеВ Киеве вечером могут закрыть на вход три станции метро

"Красная ветка. Поломка поезда. Движение организовано "Академгородок" - "Крещатик", "Арсенальная" - "Лесная", - отметили в Киевском метрополитене.

На "Арсенальной" сейчас много пассажиров, которые едут на работу с левого берега столицы. Они вынуждены подниматься на поверхность и идти до "Крещатика" пешком или же пытаться протиснуться в наземный общественный транпорт, передает ТСН.

"Красная ветка. Движение в обычном режиме", - додали позже в столичном метро.