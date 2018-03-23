Как будет летать Ryanair в Украине: появилось расписание рейсов

Ryanair запустит рейсы в Украину из шести европейских стран.

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair запустит авиарейсы в Украину из шести европейских стран. Полеты начнутся уже в конце октября этого года.

Стало известно расписание, по которому самолеты лоукоста будут летать в Украину, сообщает "Экономическая правда".

В киевский аэропорт "Борисполь" запустят рейсы из 10 европейских городов. Из Барселоны будет 4 рейса в неделю, из Братиславы - три. Также трижды в неделю самолеты будут вылетать из Вильнюса и стокгольмского аэропорта "Скавста", дважды из ирландской столицы Дублина.

Также в Киев будут летать рейсы из пяти польских городов. Из аэропорта "Модлин" в Варшаве - полеты по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Варшавы в 06:50 и посадка в Киеве в 09:30. В обратном направлении вылет в 10:05 с посадкой в Модлине в 10:45.

Из польского Вроцлава рейсы будут летать по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Вроцлава в 6:20, в 9:10 высадка пассажиров в Киеве. Обратный рейс в 9:35, а в 10:25 самолет приземлится в Вроцлаве.

Читайте такжеОпубликован новый рейтинг лучших аэропортов мираИз Гданьска запланированы рейсы по понедельникам и пятницам. Вылет из Гданьска в 16:15 и приземление в 19:05 в Киеве. Из столицы рейс будет выполняться в 19:40, а прибывать в Гданьск самолет будет в 20:30.

Трижды в неделю в Киев будут летать рейсы из Кракова. В среду вылет из Кракова в 8:50 и посадка в 11:30, обратный маршрут - 12:05-12:50. По пятницам из Кракова рейс начнется в 16:20, а приземление в Киеве в 19:00. В обратном направлении пассажиры отправляются в 19:35 и в 20:20 будут в Кракове. По понедельникам запланированное время рейса - 16:35-19:15 из Кракова в Киев и с 19:50 до 20:35 обратно.

По вторникам и субботам будут вылетать в Киев рейсы из Познани. В 16:35 самолет покинет Познань, а в 19:45 он будет в Киеве. Из Киева вылет в 20:10, приземление в Познани в 21:10.

Читайте такжеЛоукостер Wizz Air откроет 70 новых маршрутов, часть - из Украины

Также из Польши можно будет добраться до Львова. Варшава-Модлин - Львов - рейсы в понедельник, пятницу и воскресенье. В 12:00 самолет вылетает из Модлина, а в 14:05 будет во Львове. В обратном направлении вылет в 14:40, приземление в 14:45 в Польше.

Также трижды в неделю вылеты из Кракова: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Кракова запланирован на 7 утра, приземление во Львове в 9:00. Обратный рейс - с 9:35 до 9:40.

Рейсы во Львов также будут выполнятся из двух Немецких городов: трижды в неделю из аэропорта вблизи города Веце и дважды в неделю из Меммингена.

Как сообщал УНИАН, ранее в мобильном приложении Ryanair сообщалось также о рейсе в Лондон из Киева и Львова, однако в обновленном списке он отсутствует.