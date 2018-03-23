Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро (фото, видео)

Средняя стоимость билета для украинцев будет 40 евро.

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на пресс-конференции, посвящённой приходу авиакомпании Ryanair.

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"Я получил информацию от авиакомпании. В начале - цена будет по 10 евро. Они откроют 10 рейсов из Киева и 5 из Львова. Средняя стоимость билета для украинцев будет 40 евро. В первый год работы они планируют перевезти 1 млн пассажиров",- сказал он.

Порошенко отметил, что ведутся переговоры о размещении в Украине центра поддержки авиакомпании.

"Я жалею, что первые рейсы будут только в октябре. Потому что для рейсов в Украине нужно купить самолеты. Создать инфраструктуру и сервис. Теперь мы точно знаем, что это будет", - сказал президент.

Порошенко отметил, что обсудил с Ryanair возможность запуска внутренних рейсов.

"Я обратился к нашим партнерам с просьбой проанализировать и создать возможности развития внутренних рейсов. Я также получил позитивный ответ",- сказал он.

Согласно сообщению в пресс-релизе, розданном журналистам в ходе пресс-конференции, Украина станет 36 страной для Ryanair и будет перевозить 800 тыс. пассажиров.

«Из Киева авиакомпания будет летать в Барселону 4 раза в неделю, Братиславу (3), Варшаву (4), Вильнюс (3), Вроцлав (3), Гданськ (2), Краков (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5). Из Львова - в Варшаву (3), Дюссельдорф (3), Краков (3), Мемминген (2) и Лондон (аэропорт Лутон) 3 рейса в неделю", - говорится в пресс-релизе.