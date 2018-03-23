Аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали договор с Ryanair
11:22, 23 марта 2018Транспорт/Связь
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Официальное подписание состоялось на пресс-конференции, посвященной приходу Ryanair на украинский рынок.
Международный аэропорт "Борисполь" и аэропорт "Львов" подписали договор с одной из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы Ryanair об условиях обслуживания в этих аэропортах.
Как передаёт корреспондент УНИАН, официальное подписание состоялось на пресс-конференции, посвящённой приходу Ryanair на украинский рынок.
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Вначале контракт подписал CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири и генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.
Затем CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири подписал контракт с генеральным директором аэропорта "Львов" Татьяной Романовской.
Как сообщал УНИАН, Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины.
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