Лоукостер Ryanair ведёт переговоры с 4 украинскими аэропортами
11:59, 23 марта 2018Транспорт/Связь
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Авиакомпания проводит переговоры и с другими аэропортами Украины.
Иллюстрация REUTERS
Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair ведёт переговоры об открытии рейсов с 4 украинскими аэропортами, помимо аэропортов "Львов" и "Борисполь", из которых откроются рейсы с октября.
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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сказал исполнительный директор компании Ryanair Майкл О’Лири на пресс-конференции.
"Мы сейчас находимся в переговорах с другими аэропортами. Сейчас наши специалисты находятся на этапе переговоров с 4 украинскими аэропортами",- сказал он.
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