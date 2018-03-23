Лоукостер Ryanair ведёт переговоры с 4 украинскими аэропортами

Авиакомпания проводит переговоры и с другими аэропортами Украины.

Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair ведёт переговоры об открытии рейсов с 4 украинскими аэропортами, помимо аэропортов "Львов" и "Борисполь", из которых откроются рейсы с октября.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сказал исполнительный директор компании Ryanair Майкл О’Лири на пресс-конференции.

"Мы сейчас находимся в переговорах с другими аэропортами. Сейчас наши специалисты находятся на этапе переговоров с 4 украинскими аэропортами",- сказал он.