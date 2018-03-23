"Если Рада позволит": Гройсман пообещал урегулировать растаможку авто на "евробляхах"

По мнению главы правительства, граждане, приобретающие автотранспорт, должны находиться в равных условиях.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в течение месяца урегулировать вопрос растаможивания автомобилей на "еврономерах", ввезенных в страну без уплаты пошлин, если Верховная Рада предоставит правительству соответствующие полномочия.

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Об этом глава правительства заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос главы подкомитета по таможенному делу Комитета налоговой и таможенной политики Татьяны Остриковой о перспективах урегулирования ввоза автомобилей без уплаты пошлин, в результате которого граждане, покупающие автомобили на легальных основаниях, платят за приобретение автотранспорта значительно больше.

"Я за то, чтобы все были в равных условиях. Какие эти условия - давайте вместе решать в парламенте... Если украинский парламент большинством голосом позволит правительству способом принятия постановлений Кабинета министров урегулировать этот вопрос - я это сделаю в течение месяца, и вы увидите, что все будет абсолютно хорошо. Поэтому принимайте решение либо на базе комитета, либо делегируйте полномочия правительству, и мы это сделаем", - сказал премьер.

Глава правительства отметил, что правительство не отстраняется от проблемного вопроса, однако его решение требует законодательной работы парламента.

Как сообщал УНИАН, с осени 2017 года владельцы автомобилей с иностранной регистрацией во многих регионах Украины проводили акции протеста, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Впоследствии в ГФС сообщили о начале расследования таможенными органами Литвы по запросу украинских коллег относительно законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств с литовской регистрацией.

В ГФС ранее сообщали, что по состоянию на начало февраля в Украине находится почти 425,4 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тысячи с нарушением срока пребывания.

В течение 2017 года в Украину было ввезено 958,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.