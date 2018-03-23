Ryanair намерен закупить новые Boeing для рейсов из Украины

По словам исполнительного директора компании, новые Boeing прибудут, скорее всего, в августе.

Крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair намерена закупить новые самолеты Boeing для рейсов из Украины.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сказал исполнительный директор компании Ryanair Майкл О’Лири на пресс-конференции.

"У нас средний возраст самолетов около 5 лет. А сейчас мы закупаем у Boeing как раз для Украины новые самолеты, они прибудут где-то в августе. Украина будет иметь новейшие и самые широкие самолеты, кстати, у них будет больше места для ног", - сказал он.

О'Лири отметил, что с собой на борт можно взять в качестве ручной клади две сумки, но вторая сумка бесплатно идет в багаж. "Также на борту можно приобрести закуски, однако цены будут конкурентными", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин и генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская подписали контракт об условиях обслуживания Ryanair в этих аэропортах. Присутствовавший на пресс-конференции, посвящённой приходу Ryanair на украинский рынок, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета будет 40 евро.

По информации компании, рейсы будут выполняться из Киева в Барселону 4 раза в неделю, Братиславу (3), Варшаву (4), Вильнюс (3), Вроцлав (3), Гданьск (2), Краков (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5), а также из Львова - в Варшаву (3), Дюссельдорф (3), Краков (3), Мемминген (2) и Лондон (аэропорт Лутон) - 3 рейса в неделю.