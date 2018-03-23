Оккупанты бахвалятся, что начали укладку асфальта на последних участках Крымского моста

Строители Крымского моста уложили 70% асфальта на его автодорожной части.

Оккупанты начали укладку асфальта на последних морских участках Крымского моста, расположенных в Керченском проливе.

Строители в оккупированном Крыму уже приступили к обустройству нижних слоев асфальтобетона на морских участках, передает "Крыминформ".

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"Сегодня мы приступили к обустройству нижних слоев асфальтобетона на морских участках. Планируем эту работу завершить в апреле и подойти к открытию движения по автодорожному мосту в мае", — сказал замначальника ФКУ "Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

Они планируют эту работу завершить в апреле и подойти к открытию движения по автодорожному мосту в мае. Сообщается, что автодорога на мосту заасфальтирована на 70%.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.