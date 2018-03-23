Ryanair готов нанимать украинских пилотов и бортпроводников после открытия базы в Украине

После открытия базы в Украине авиакомпания Ryanair будет платить налоги в казну нашей страны.

Крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair готова нанимать украинских пилотов и бортпроводников после открытия базы в Украине, что может произойти через год или два.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сказал исполнительный директор компании Ryanair Майкл О’Лири, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы готовы нанимать украинских пилотов и бортпроводников. Нам бы хотелось видеть, что их количество растет. Но для этого нужно открыть базу в Украине", - сказал он.

О’Лири отметил, что после открытия базы в Украине авиакомпания Ryanair будет платить налоги в казну нашей страны.

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«Мы должны открыть базу в Украине. Я думаю это будет через год, может два. Все налоги мы платим в Ирландии. Конечно, до тех пор, пока мы не нанимаем людей здесь. В таком случае мы будем платить налоги и в Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин и генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская подписали контракт об условиях обслуживания Ryanair в этих аэропортах. Присутствовавший на пресс-конференции, посвящённой приходу Ryanair на украинский рынок, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета будет 40 евро.

По информации компании, рейсы будут выполняться из Киева в Барселону 4 раза в неделю, Братиславу (3), Варшаву (4), Вильнюс (3), Вроцлав (3), Гданьск (2), Краков (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5), а также из Львова - в Варшаву (3), Дюссельдорф (3), Краков (3), Мемминген (2) и Лондон (аэропорт Лутон) - 3 рейса в неделю.