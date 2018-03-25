Пассажирский самолет преодолел 14,5 тысяч километров без пересадок

Самолет, совершивший первый беспосадочный рейс между Австралией и Британией, успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

Лайнер авиакомпании Qantas Airlines преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов. Авиакомпания использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует вдвое меньше топлива, чем Boeing 747.

Как передает Русская служба Би-би-си, перелет - часть амбициозного плана Qantas ввести сверхдлинные рейсы в свое расписание. Глава Qantas Алан Джойс назвал новый рейс переломным.

Самолет с 200 пассажирами и 16 членами команды на борту вылетел из Перта в 18:49 по местному времени в субботу. Чтобы сделать столь длинный перелет более комфортным, в самолете обеспечивается улучшенное качество воздуха и низкий уровень шума в кабине.

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Некоторые из пассажиров согласились поделиться данными о своем сне и самочувствии во время перелета с исследователями из Университета Сиднея. На них надели специальные устройства, которые, среди прочего, фиксировали их психологическое состояние, особенности питания и уровень насыщения организма водой.

В Британии некоторые фанаты авиации с утра отслеживали маршрут самолета и с нетерпением ждали приземления.

Премьер штата Западная Австралия Марк Макгоуэн написал в "Твиттере" после приземления самолета в Лондоне: "Новая эра путешествий и возможностей для экономики Западной Австралии официально началась".

Пассажиры, прилетевшие первым рейсом, публиковали снимки, как их встречали в аэропорту Хитроу.

Новый рейс Перт-Лондон приблизительно на три часа быстрее, чем другие перелеты, которые включают в себя остановки на Ближнем Востоке для дозаправки или замены самолета.

Этот перелет - второй в мире по длине после рейса авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окланд (14 529 км), свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

Другие авиаперевозчики, включая Emirates и United Airlines, также осуществляли беспосадочные рейсы на расстояние более 14 тысяч километров.

В 2017 году United Airlines запустила рейс между Лос-Анджелесом и Сингапуром - это самый длинный беспосадочный перелет из США.

Самым длинным авиаперелетом в мире был рейс Singapore Airlines - 15 300 км из Сингапура в Нью-Йорк. Однако перелеты были прекращены в 2013 году.