«Укрзализныця» обеспокоена частыми повреждениями ж/д переездов водителями авто

«Случаи повреждения автотранспортными средствами оборудования переездов стали системными, из-за чего, в частности, происходят сбои в графике движения поездов и отказ в работе систем безопасности. После повреждений оборудования переездов, водители транспортных средств, как правило, исчезают с мест ДТП, из-за чего их невозможно привлечь к ответственности», - цитирует пресс-служба начальника департамента путей Юзефа Тулея.

Согласно сообщению, железные дороги уделяют большое внимание техническому оснащению железнодорожных переездов, состоянию переездного настила и дорожного покрытия, поскольку надлежащее состояние этих элементов обеспечивает безопасность движения поездов и автотранспортных средств.

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По данным пресс-службы, всего с начала 2014 года на железнодорожных переездах и путях вне переездов произошло 62 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 19 человек погибло.

«Только на переездах, обслуживаемых дежурным работником, в «Укрзализныце» ежемесячно фиксируют до пяти случаев повреждения водителями автомобилей оборудования железнодорожных переездов», - отметил Тулей.

«Укрзализныця» констатирует, что все ДТП на железнодорожных переездах и путях произошли по вине водителей автотранспортных средств, грубо нарушивших правила дорожного движения, и в очередной раз призывает нарушителей неукоснительно соблюдать эти правила.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2013 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 ДТП произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

Также сообщалось, что в Украине в январе-апреле 2014 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% (на 5 случаев).

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.