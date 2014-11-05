«Укрзализныця» обвиняет Госфининспекцию в незаконном изъятии документов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») обвиняет Государственную финансовую инспекцию в несанкционированном изъятии оригиналов документов из своего центрального офиса в процессе проведения проверки, в связи с чем обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку таким действиям.

«После окончания выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ведомства работники Госфининспекции не только не вернули «Укрзализныце» оригиналы первичных документов, но и в сопровождении следователя Генпрокуратуры даже вывезли из «Укрзализныци» все документы, которые находились в комнате проверяющих, на следующий день после окончания проверки - 30 октября», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Читайте такжеИ. о. главы "Укрзализныци" подтвердил легальность найденных в его квартире денег В этой связи «Укрзализныця» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку таким действиям сотрудников инспекции, поскольку считает, что данные факты противоречат действующему законодательству, согласно которому специалисты Госфининспекции имели право отрабатывать только копии документов об операциях и расчетах, а не оригиналы. В частности, это определено положением "О Государственной финансовой инспекции Украины", утвержденным постановлением Кабинета министров.

«Укрзализныця», ссылаясь на законодательство, также отмечает, что работники Госфининспекции обязаны вернуть изъятые документы соответствующему предприятию сразу после окончания ревизии, поскольку решения по выемке указанных документов нет.

"Укрзализныця" настаивает на соблюдении субъектами любых властных полномочий процедур, определенных законодательством Украины, предотвращении злоупотреблений служебным положением и просит Генеральную прокуратуру дать правовую оценку таким действиям, которые, с точки зрения ведомства, противоречат европейским стандартам верховенства права в стране", - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая должна завершить проверку финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци» до 7 ноября. Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации возложено на первого заместителя Максима Бланка.

Ранее начальник правового департамента "Укрзализныци" Олег Титов сообщил, что на основании постановления следователя Генпрокуратуры было назначено также проведение ревизии деятельности «Укрзализныци», завершить проведение которой было поручено Госфининспекции до 29 октября.