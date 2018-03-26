В Украине продолжает дешеветь автогаз

По состоянию на 26 марта средняя цена автогаза снизилась до 12,47 гривни.

Ряд сетей АЗС в Украине в период 23-25 марта снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-25 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на 10 копеек за литр подешевело топливо в сетях Marshal (на сегодня автогаз стоит 12,15 гривни за литр) и Neftek (12,59 гривни за литр), на 20 копеек – на заправках KLO (13,19 гривни за литр), "Энерджи Транс" (12,60 гривни за литр) и "РУР Груп" (11,79 гривни за литр). Ривненская компания ОЛАС опустила цену на автогаз на 25 копеек – до 11,65 гривни за литр).

По состоянию на 26 марта средняя цена автогаза в Украине снизилась до 12,47 гривни.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа цены достигли значений 16,49-16,99 гривни за литр.

После этого ценовая ситуация стабилизировалась и стоимость автогаза начала снижаться. По данным UPECO, с начала марта средняя цена упала с 12,86 до 12,47 гривни за литр.