Швейцарская авиакомпания открыла рейс между Киевом и Цюрихом

Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю.

Авиакомпания Swiss International Airlines, входящая в группу компаний Lufthansa, с сегодняшнего дня открыла прямое авиасообщение между Киевом и Цюрихом (Швейцария).

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор компания Swiss airways в Украине Рене Койнзак.

"Мы возобновляем рейсы из Киева в Цюрих. Это будут регулярные рейсы, а не сезонные. Мы открываем новые ворота в украинский рынок. Через город Цюрих украинцы могут путешествовать по всему миру", - сказал он.

Койнзак отметил, что Lufthansa работает на рынке Украины около 20 лет и является вторым перевозчиком по количеству пассажиров в Украине.

По его словам, рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Согласно информации на сайте перевозчика, билеты из Киева стартуют от 185 долларов, а цена билетов на сегодня, 26 марта, начинается от 386 долларов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявлял, что лоукост-авиакомпания Eurowings, входящая в группу компаний Lufthansa, намерена с 2018 года начать полеты в Украину.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".