В Украине запустили самый короткий авиарейс

10:49, 27 марта 2018
Транспорт/Связь
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Полеты на ежедневной основе из аэропорта Борисполь выполняет авиакомпания МАУ / фото avianews.com

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Как передает издание avianews.com, длина рейса по прямой составляет около 200 км.

Полеты на ежедневной основе из аэропорта Борисполь выполняет авиакомпания МАУ. На линии авиаперевозчик задействует 48-местные региональные реактивные самолеты Embraer 145, арендованные у «Розы Ветров».

Такое расписание рейсов позволяет жителям Винницы совершать однодневные поездки в столицу. Также новый рейс стыкуется с другими направлениями МАУ из Борисполя.

Стоимость авиабилетов Киев-Винница на апрель начинается от 840 грн ($32) в одну сторону и от 1700 грн туда-обратно ($65).

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Теги: #Киев#авиарейс#Винница