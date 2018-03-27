В Украине запустили самый короткий авиарейс
10:49, 27 марта 2018Транспорт/Связь
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Стоимость авиабилетов рейса Киев-Винница на апрель начинается от 840 грн ($32) в одну сторону и от 1700 грн туда-обратно ($65).
Полеты на ежедневной основе из аэропорта Борисполь выполняет авиакомпания МАУ / фото avianews.com
Аэропорт Винница 25 марта обслужил первый регулярный рейс из Киева, который на данный момент является самым коротким в Украине.
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Как передает издание avianews.com, длина рейса по прямой составляет около 200 км.
Полеты на ежедневной основе из аэропорта Борисполь выполняет авиакомпания МАУ. На линии авиаперевозчик задействует 48-местные региональные реактивные самолеты Embraer 145, арендованные у «Розы Ветров».
Такое расписание рейсов позволяет жителям Винницы совершать однодневные поездки в столицу. Также новый рейс стыкуется с другими направлениями МАУ из Борисполя.
Стоимость авиабилетов Киев-Винница на апрель начинается от 840 грн ($32) в одну сторону и от 1700 грн туда-обратно ($65).
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