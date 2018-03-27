Кабмин ведет переговоры с Ryanair о рейсах из Херсона

В Мининфраструктуры считают, что это поможет украинцам Крыма посещать европейские города.

Министерство инфраструктуры проводит переговоры с крупнейшим европейским лоукостером - ирландской авиакомпанией Ryanair об организации авиаперевозок из аэропорта Херсона.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил во время конференции на тему: "Перспективы развития государственной политики в отношении оккупированных территорий Украины".

"Мы ведем сейчас переговоры с компанией Ryanair, чтобы они начали авиаперевозки с Херсонской областью, городом Херсон", - сказал Омелян.

По его словам, в министерстве считают, что таким образом "мы тоже начнем вытягивать украинцев из Крыма".

"Для того, чтобы они возвращались в Украину, пользовались дешевыми авиаперевозками, посещали Европу и затем в Крыму возвращали Украину", - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, 23 марта представители Ryanair, аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписали контракты об условиях обслуживания авиакомпании в этих аэропортах.

Президент Петр Порошенко сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины в европейские города с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета составит 40 евро.

Также исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что компания ведет переговоры об открытии рейсов с четырьмя украинскими аэропортами, кроме аэропортов "Львов" и "Борисполь".