Госпорты Украины будут передаваться только в концессию - Омелян
15:33, 27 марта 2018Транспорт/Связь
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По словам министра, в правительстве отказались от вариантов приватизации или аренды портов.
Иллюстрация REUTERS
Украинские государственные порты будут передаваться исключительно в концессию, заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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Как передает корреспондент УНИАН, Омелян добавил, что от вариантов приватизации или аренды портов отказались.
"Мы выходим на тот формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25 и 49 лет или на другой срок", - сказал он.
Министр добавил, что, согласно Концепции развития портов, Украина должна стать хабом между Европой и Азией, а произойдет это с заходом в Украину крупных международных компаний, которые "внедрят новые бизнес-схемы и обеспечат стабильный грузопоток".
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