Госпорты Украины будут передаваться только в концессию - Омелян

15:33, 27 марта 2018
Транспорт/Связь
348
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеПорошенко подписал закон о строительстве платных дорог

Как передает корреспондент УНИАН, Омелян добавил, что от вариантов приватизации или аренды портов отказались.

"Мы выходим на тот формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25 и 49 лет или на другой срок", - сказал он.

Министр добавил, что, согласно Концепции развития портов, Украина должна стать хабом между Европой и Азией, а произойдет это с заходом в Украину крупных международных компаний, которые "внедрят новые бизнес-схемы и обеспечат стабильный грузопоток".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #концессия морпорты#закон о концессии