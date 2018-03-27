"Укрзализныця" назначила к Пасхе 12 дополнительных поездов (список)

Продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам, помимо ранее назначенных восьми дополнительных поездов, назначила еще четыре состава, сообщил на своей странице в Facebook и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

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Всего на пиковые даты с 6 по 10 апреля компания назначила 12 дополнительных поездов в популярных направлениях.

В частности, назначен дополнительный поезд № 207 Киев – Ужгород, который будет курсировать 6, 8, 7 и 9 апреля и отправляться из Киева в 15:28, а прибывать Ужгород в 10:08. В обратном направлении поезд будет отправляться в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

Поезд № 780/779 Винница – Сумы будет курсировать 6, 7 и 9 апреля и отправляться из Винницы в 13:43, а прибывать в сумы в 21:33. В обратном направлении поезд будет отправляться в 05:30 и прибывать в Киев в 13:08.

Поезд № 272/271 Одесса – Харьков будет курсировать 5, 9, 6 и 10 апреля и отправляться из Одессы в 16:01, а прибывать в Харьков в 08:02. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:13 и прибывать в Киев в 09:03.

Поезд № 276/275 Львов – Днепр будет курсировать 4, 6, 8, 5, 7 и 9 апреля и отправляться из Львова в 13:00, а прибывать в Днепр в 08:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:30 и прибывать в Киев в 10:55.

Ранее "Укрзализныця" назначила поезд № 191/192 Киев – Львов, который будет курсировать 6, 7 и 9 апреля и отправляться из Киева в 08:03, а прибывать во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

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Поезд № 787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Дополнительный поезд № 235 Ужгород - Харьков будет курсировать 4 апреля, отправление из Ужгорода в 18:00 и прибытие в Харьков на следующий день в 19:30.

Поезд № 63 Днепр - Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля. Отправление из Днепра в 19:37 и прибытие в Одессу в 6:38. Отправление из Одессы в 21:54 и прибытие в Днепр в 08:50.

Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

Поезд № 95 Черкассы - Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля. Отправление из Черкасс в 19:23 и прибытие во Львов в 10:45. Отправление из Львова в 12:50 и прибытие в Черкассы в 4:16.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, назначила 18 дополнительных поездов.