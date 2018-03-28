Китайцы привезли в Украину мобильный асфальтный завод

12:52, 28 марта 2018
Транспорт/Связь
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фото port.odessa.ua

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Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского порта.

По словам директора по эксплуатации компании Игоря Ярового, груз разнородный: в ящиках, а также техника - асфальтоукладчики, грузовики и другое оборудование.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укравтодор" и китайская компания Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd подписали контракт по капитальному ремонту участков автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, а также реализации части работ, которые не выполнены итальянской компанией Todini на участках дороги Киев-Харьков-Довжанский.

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Теги: #Китай стройка