В Украине начали бесплатно раздавать конфискованные авто на "евробляхах" - СМИ

Условие дарения - "евробляхи" придется растаможить по всем правилам за собственный счет.

Госплощадка OpenMarket (ГП "СЕТАМ") бесплатно раздает конфискованные автомобили на "бляхах". Но только с условием, что получатели подарков за собственные деньги растаможат машины.

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Об этом сообщает Страна.ua.

Сразу три таких лота было выставлено на ознакомление на сайтегоспредприятия. В свежем аукционе указано три немецких иномарки: BMW 320 1996 г.в., Volkswagen Passat 1991 г.в. и Mercedes-Benz Е 220 1996 г.в.

Как уточнили UBR.ua в OpenMarket, таких машин у них много, но это не совсем "евробляхи", в привычном понимании слова.

"Это конфискат таможни, скорее всего, за контрабанду. Вообще задержанных автомобилей достаточно много. Думаю, машин 300-500 точно. Точную статистику не ведем, но в западных областях почти все такие (находятся у нас на хранении). Но не все идут бесплатно", - объяснил гендиректор госплощадки Виктор Вишнев.

Хотя авто отдают бесплатно, но просто так не подарят. Условие дарения — "бляхи" придется растаможить по всем правилам.

"Переданное безвозмездно имущество может быть отчуждено только при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов", — говорится в пояснении к лотам.

И заплатить придется не мало. По подсчетам экспертов самой площадки, растаможить один из этих автомобилей обойдется от 163 тысяч до 222,5 тысячи гривень. То есть проще найти такой же растаможенный автомобиль на сайтах с объявлениями.

"Таможня выставляет на них завышенные таможенные начисления. Поэтому они часто не продаются, и доходят до бесплатной реализации", — уточнил Вишнев.

Да и получить авто бесплатно позволят не всем. По закону, подарить имущество можно:

- органам госвласти;

- учреждениям здравоохранения, образования, соцобеспечения, соцзащиты и пр.;

- учреждениям исполнения наказаний;

- следственным изоляторам;

- военным формированиям;

- на благотворительные цели;

- для переработки, уничтожения (утилизации) такого имущества.

То есть в большинстве случаев, растаможку должны будут оплатить госсредствами. Государство заплатит само себе.