Из Киева в Ивано-Франковск пустят дополнительный поезд

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в связи с увеличением пассажиропотока назначила дополнительный поезд №269/219 по маршруту Киев – Ивано-Франковск, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд отправится из Киева 7 ноября в 22:23 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 11:37.

В обратном направлении поезд Ивано-Франковск – Киев отправится 9 ноября в 20:00 и прибудет в столицу на следующий день в 9:01.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Казатин, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанный поезд уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

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Как сообщал УНИАН, в конце октября «Укрзализныця» увеличила количество рейсов ранее назначенных двух дополнительных поездов, соединяющих столицу Украины с Ужгородом и Ивано-Франковском для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на период осенних школьных каникул.