Авиакомпания LOT запустила новый рейс из Львова в Польшу

Рейс из Львова в польский город Ольштын будет выполняться дважды в неделю во вторник и субботу в ночное время.

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines запустила рейс из Львова в польский город Ольштын, который расположен на севере Польши на реке Лына.

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Как сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого, этот рейс будет выполняться дважды в неделю во вторник и субботу в ночное время.

Согласно сообщению, рейс будет отправляться из Львова в 01:40 и прибывать в международный аэропорт Щитно-Шиманы в 02:15. В обратном направлении самолет будет отправляться в 03:10 и прибывать во Львов в 05:35.

Отмечается, что цена билета в одну сторону стартует от 800 гривень.

По словам генерального директора аэропорта "Львов" Татьяны Романовской, направление в Ольштын еще нужно развивать.

"Я очень благодарна им за сотрудничество. Мы понимаем, что это направление еще нужно развивать. К сожалению, на первом рейсе прибыло только 33 пассажира, а на вылет был только 1 пассажир. Пока больше поляков едет к нам, чем львовяне знают об Ольштыне", - цитирует пресс-служба Романовскую.

Также она призвала представителей городов обменяться мерами, которые повысили бы интерес к этому направлению. К примеру, провести пресс-туры и продажу туристических пакетов, которые должны добавить интереса к путешествий во Львов и Ольштын.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Львов" – крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети, которая состоит из 27 направлений (24 международных и 3 внутренних).

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса "А", "В", "С", а также класса "D" (типа Boeing-767).

Авиакомпания LOT Polish Airlines - национальный перевозчик Польши, действует с 1929 года. Аэропорт, где базируется парк авиакомпании, - Варшава.