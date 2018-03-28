В Харькове с 29 марта подорожает проезд в метро, трамваях и троллейбусах
17:10, 28 марта 2018Транспорт/Связь
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Стоимость проезда в городском электротранспорте Харькова увеличится на 1 грн за поездку.
Стоимость проезда в метро вырастет до 5 грн / фото УНИАН
В Харькове исполком горсовета принял решение повысить стоимость проезда в метрополитене до 5 грн, в трамваях и троллейбусах - до 4 грн за поездку.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены исполкома Харьковского горсовета приняли сегодня, 28 марта.
Согласно решению, стоимость проезда в городском электротранспорте Харькова увеличится на 1 грн за поездку.
Новые тарифы вступят в силу после опубликования решения исполкома в газете «Харьковские известия», которая выходит завтра, 29 марта.
При этом пассажиры, пополнившие проездные билеты до поднятия тарифов, смогут пользоваться старым ценам до окончания денег на карточке-проездном билете.
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