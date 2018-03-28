В Кременчуге обесточили троллейбусные линии за неуплату

С обеда полностью отключена подстанция №9, которая обслуживает центр и нагорную часть Кременчуга, поэтому сейчас не ходят центральные маршруты троллейбусов (№1, 2, 3А, 3Д, 5).

Компания "Полтаваоблэнерго" отключила электроэнергию Кременчугскому троллейбусному управлению, в связи с чем остановлено движение электротранспорта в городе. Читайте такжеВ Полтаве без газа остались 30 жилых домов и две котельные Как сообщили УНИАН в мэрии Кременчуга, "Полтаваоблэнерго" обесточило троллейбусные линии из-за отсутствия 100% предоплаты за электроэнергию за апрель. С обеда полностью отключена подстанция №9, которая обслуживает центр и нагорную часть Кременчуга, поэтому сейчас не ходят центральные маршруты троллейбусов (№1, 2, 3А, 3Д, 5). Троллейбусы ездят только по маленькому маршруту № 6 "Завод колес-НПЗ", который не проходит через центр города.

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