В Кременчуге обесточили троллейбусные линии за неуплату

17:21, 28 марта 2018
Транспорт/Связь
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Фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в мэрии Кременчуга, "Полтаваоблэнерго" обесточило троллейбусные линии из-за отсутствия 100% предоплаты за электроэнергию за апрель.

С обеда полностью отключена подстанция №9, которая обслуживает центр и нагорную часть Кременчуга, поэтому сейчас не ходят центральные маршруты троллейбусов (№1, 2, 3А, 3Д, 5).

Троллейбусы ездят только по маленькому маршруту № 6 "Завод колес-НПЗ", который не проходит через центр города.

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Теги: #обесточенные населенные пункты