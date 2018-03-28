В Кременчуге обесточили троллейбусные линии за неуплату
17:21, 28 марта 2018Транспорт/Связь
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С обеда полностью отключена подстанция №9, которая обслуживает центр и нагорную часть Кременчуга, поэтому сейчас не ходят центральные маршруты троллейбусов (№1, 2, 3А, 3Д, 5).
В Кременчуге отключили троллейбусные линии за неуплату / фото УНИАН
Компания "Полтаваоблэнерго" отключила электроэнергию Кременчугскому троллейбусному управлению, в связи с чем остановлено движение электротранспорта в городе.
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Как сообщили УНИАН в мэрии Кременчуга, "Полтаваоблэнерго" обесточило троллейбусные линии из-за отсутствия 100% предоплаты за электроэнергию за апрель.
С обеда полностью отключена подстанция №9, которая обслуживает центр и нагорную часть Кременчуга, поэтому сейчас не ходят центральные маршруты троллейбусов (№1, 2, 3А, 3Д, 5).
Троллейбусы ездят только по маленькому маршруту № 6 "Завод колес-НПЗ", который не проходит через центр города.
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