«Укрзализныця» в этом году отремонтировала более 27 тыс. грузовых вагонов

Согласно сообщению, за 10 месяцев больше всего было отремонтировано полувагонов – 14,7 тыс. единиц. Это связано с тем, что они являются более востребованными подвижными составами для перевозки грузов. Кроме того, «Укрзализныця» провела деповский и капитальный ремонт 3,5 тыс. хоппер-зерновозов, 2,3 тыс. крытых вагонов, 1,5 тыс. цистерн и 1,3 тыс. хоппер-цементовозов. Также отремонтировано 420 платформ, 703 фитинговые платформы и 2,6 тыс. других грузовых вагонов.

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В ноябре и декабре текущего года «Укрзализныця» планирует провести ремонт еще более 5 тыс. грузовых вагонов своего парка.

По данным пресс-службы, кроме деповских и капитальных видов ремонта, в текущем году также модернизировано 126 грузовых вагонов собственности «Укрзализныци». Из них 103 вагона - зерновозы и 23 вагона – цистерны.

Вагонные депо железных дорог Украины также выполнили заказы по ремонту 14,6 тыс. вагонов промышленных предприятий, из которых 8,6 тыс. полувагонов, 3,6 тыс. цистерн, 133 хоппер-цементовозов, 111 платформ, 59 крытых, 46 хоппер-зерновозов и более 2 тыс. других вагонов.

Ранее УНИАН сообщал, что Приднепровская железная дорога за пять месяцев отремонтировала 3,8 тыс. грузовых вагонов.

Также сообщалось, что в конце 2011 года «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 года переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог. Эти меры были приняты для создания специализированных оборудованных вагоноремонтных депо, концентрации финансового и кадрового потенциалов с целью содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.