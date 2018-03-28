Кабмин одобрил строительство скоростной линии между Киевом и "Борисполем"

18:28, 28 марта 2018
Транспорт/Связь
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фото УНИАН

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду без обсуждения.

Постановлением предусматривается строительство госкомпанияей "Укрзализныця" указаной линии железнодорожного пассажирского сообщения до аэропорта "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" будет строить линию скоростного железнодорожного сообщения от вокзала "Киев-Пассажирский" до аэропорта "Борисполь", приблизительной стоимостью 600-700 миллионов гривень, за собственные средства. В эту сумму входят расходы на ремонт поездов, которые будут использоваться на этой линии

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Теги: #электричка до Борисполя