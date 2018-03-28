В Мининфраструктуры назвали приоритетом на 2018-й год полноценное функционирование аэропорта в Николаеве

Несмотря на то, что Николаевский аэропорт находится в коммунальной собственности, Министерство инфраструктуры активно способствует его развитию и скорейшему запуску, отметил Омелян.

В связи со стремительным развитием сферы авиации в Украине, выходом мировых авиакомпаний на украинский рынок и расширением деятельности национальных авиаперевозчиков, одним из ключевых приоритетов деятельности Министерства инфраструктуры Украины является развитие региональных аэропортов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба его ведомства.

"В сфере управления Министерства инфраструктуры Украины находятся два аэропорта – «Борисполь» и «Львов», и они демонстрируют хорошую динамику роста. Вместе с тем, мы осознаем, что без развития сети региональных аэропортов мы не сможем значительно увеличить процент населения, который регулярно летает, и сделать авиапутешествия удобными для большинства наших граждан. Именно поэтому развитие региональных аэропортов – это ключевой приоритет", - подчеркнул глава министерства.

По его словам, развитие грузовых авиаперевозок в аэропорту «Белая Церковь» может стать успешным примером сотрудничества Украины с европейскими партнерами по развитию карго-авиации.

Читайте такжеАэропорт "Николаев" на шаг ближе к возрождению после четырехлетнего простоя

«Кроме того, мы должны акцентировать свои усилия на развитии пассажирской авиации в регионах. Хорошие перспективы у аэропорта Днепра, Одессы, Харькова, Херсона и Николаева и т.п. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы одесского аэропорта 2017 года было выделено финансирование в размере 500 млн грн. Но мы понимаем, что один большой полноценно функционирующий аэропорт для Юга Украины – это маловато. Полноценное функционирование аэропорта в Николаеве — наш приоритет на 2018-й год. И мы сделаем все возможное, чтобы авиационное сообщение соединило регион с другими городами Украины и Европы. Уже сейчас активно ведутся переговоры с международными лоукост-компаниями об осуществлении рейсов из Николаева», - заявил Омелян.

«Несмотря на то, что Николаевский аэропорт находится в коммунальной собственности, Министерство инфраструктуры активно способствует его развитию и скорейшему запуску. Приоритет на сегодня — осуществить процесс сертификации аэропорта и ввести объект в единую систему авиасообщения Украины. Министерство будет поддерживать инициативы губернатора Николаевской области Алексея Савченко в развитии инфраструктуры региона. Только совместная работа всех ветвей власти обеспечит восстановление эффективной и качественной инфраструктуры Украины», - добавил министр инфраструктуры.

Также министр инфраструктуры выразил соболезнования по поводу гибели директора КП «Николаевский международный аэропорт», летчика-героя и ветерана АТО Владислава Волошина, который сделал значительный вклад в развитие аэропорта Николаева.

«Считаю, что все спекуляции вокруг этой темы являются недостойными памяти героя. Надеюсь, что новый руководитель аэропорта вместе с руководством области и города продолжит начатую В.Волошиным работу по развитию аэропорта в Николаеве», - отметил Омелян.

Также он сообщил, что согласно государственной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования 2018 г» из бюджета Украины на капитальный, текущий средний ремонт и эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения в Николаевской области утверждено финансирование в сумме 657,29 млн грн.

Основная часть средств, выделенных из государственного бюджета, будет направлена на следующие объекты: капитальный ремонт дороги Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев общей протяженностью 11,8 км; текущий средний ремонт дороги Н-11 Днепр — Николаев (через г. Кривой Рог) общей протяженностью 30,6 км; текущий средний ремонт дороги Т-15-07 Николаев — Парутино — Очаков — база отдыха “Черноморка” общей протяженностью 15,6 км.

«Кроме этого, чрезвычайно важным для развития инфраструктуры Николаевской области является реализация проекта по электрификации участка железнодорожного транспорта Долинская-Николаев. Реконструкция продлится 33 месяца. Общая сметная стоимость около 6 млрд грн. Работы будут финансироваться за счет кредитных средств международных финансовых организаций. Это – масштабный проект не только для области, но и для всей Украины. Восстановление автодорог и развитие железнодорожной инфраструктуры – приоритетные задачи для министерства, руководства области, Укравтодора и Укрзализныци", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины.