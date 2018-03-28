Порошенко разрешил фото- и видеофиксацию нарушений правил парковки и эвакуацию автомобилей

Законом усовершенствованы размеры штрафных санкций за нарушение правил парковки, а также предусмотрено предоставление 50% скидки на оплату штрафов за нарушения в случае уплаты штрафа в течение 10 банковских дней.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реформировании сферы парковки транспортных средств, который вводит фото-, видеофиксацию правонарушений, принятый Верховной Радой Украины 21 декабря 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

Документом предусмотрено создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также законом предусматривается "распространение механизма привлечения к административной ответственности лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, за отдельные нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в частности, неуплату стоимости услуг за парковку или парковку на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права".

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Кроме того, документ устанавливает обязательное оставление копии постановления или сообщения о решении о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, на лобовом стекле транспортного средства.

Полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществление временного задержания транспортного средства, согласно документу, имеют инспектора по парковке.

Вместе с тем, усовершенствованы размеры штрафных санкций за нарушение правил парковки, а также предусмотрено предоставление 50% скидки в оплате штрафов за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, в случае уплаты штрафа в течение 10 банковских дней и т.п.

В то же время, закон определяет основания освобождения от ответственности лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, в частности, при выбытии из его владения номерного знака или автомобиля вследствие противоправных действий других лиц, передачи права управления автомобилем другому лицу на соответствующем правовом основании.

Законом устанавливаются все случаи существенного препятствия дорожному движению или создания угрозы безопасности движения, в частности, если транспортное средство поставлено на проезжей части в два и более рядов, расположено в запрещенных правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками.

Также, если транспортное средство находится на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта; расположено на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке; препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации; нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что оно блокирует проезд по двум или более полосам движения.

В сообщении сказано, что после временного задержания транспортных средств предусмотрено безотлагательное информирование соответствующих подразделений Национальной полиции о таком задержании с указанием времени задержания и места, куда эвакуировано транспортное средство, размещение этой информации на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а также передача сообщений об эвакуации автомобилей на номера мобильных телефонов, которые их владельцы предложили для внесения в соответствующие информационно-коммуникационные системы.

Возвращение задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля за ее осуществлением создается законодательная возможность введения по решениям органов местного самоуправления на территории соответствующих населенных пунктов автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Законом предусмотрено, что органы местного самоуправления должны внедрять автоматизированную систему контроля оплаты парковки; принять меры по увеличению численности должностных лиц местного самоуправления для приёма на службу в органы местного самоуправления инспекторов по парковке.

Закон вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.

Верховная Рада приняла этот документ 21 декабря 2017 года.