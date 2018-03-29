Итальянский лоукостер с 22 июня запустит рейсы из Киева в Болонью

Авиакомпания Ernest Airlines летом 2018 года также запустит регулярные рейсы из Львова в итальянские города Милан (аэропорт Мальпенса) и Рим (Фьюмичино).

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с 22 июня запустит регулярные рейсы из Киева в Болонью (Италия) - на день раньше, чем планировалось.

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Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта "Киев" им. Сикорского (Жуляны).

Согласно сообщению, новый рейс, соединяющий Болонью с Киевом, будет выполняться дважды в неделю - по субботам и воскресеньям.

В пресс-службе подчеркнули, что авиабилеты можно будет купить на сайте Ernest по цене от 49 евро.

"Аргумент в пользу Болоньи - близость к морю, также из Болоньи удобно добираться скоростным поездом в красивые города страны - Флоренцию, Верону, Милан, Падую, Мантую, Виченцу и Рим. Билет на поезд во Флоренцию стоит всего 15 евро, а поезда Флоренция - Болонья следуют с интервалом каждые 15 минут. Совсем недалеко от Болоньи находится Венеция", - отметил представитель аэропорта Болоньи Франциско Цезаре.

Как сообщал УНИАН, лоукост-авиакомпания Ernest Airlines летом 2018 года запустит регулярные рейсы из Львова в итальянские города Милан (аэропорт Мальпенса) и Рим (Фьюмичино).

Справка УНИАН. Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года. В августе авиакомпания приобрела аэробус A320 и планирует ввести в эксплуатацию еще два аэробуса A320 между декабрем 2017 года и апрелем 2018 года.

Ernest Airlines разрешает пассажирам покупать до трех мест багажа - 15, 20 или 25 кг каждое, от 8 евро за одно место.