"Укрзализныця" в этом году потеряла около 6 млн гривень из-за краж и порчи устройств автоматики

В "Укрзализныце" заявили об убытках в размере 6 млн гривень / Фото УНИАН

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что железнодорожники систематически фиксируют случаи кражи стрелочных электродвигателей и приборов автоматики, а также разукомплектования батарейных шкафов, светофорных мачт, дроссель-трансформаторов, путевых коробок, кабельных муфт и прочего.

По словам специалистов департамента автоматики, телемеханики и связи "Укрзализныци", злоумышленники разворовывают и уничтожают те элементы, которые непосредственно отвечают за безопасность движения поездов. Например, повреждение линзовых комплектов приводит к невозможности восприятия машинистами поездов сигнальных показаний светофоров, из-за чего создаются предпосылки для выезда поезда на занятый железнодорожный путь. Также посторонние лица разворовывают и повреждают приборы, благодаря которым поездные диспетчеры контролируют местонахождение подвижного состава.

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В этой связи железнодорожники ежегодно принимают дополнительные меры по защите устройств автоматики и связи, однако они не дают желаемых результатов по уменьшению случаев их краж и порчи.

«Правоохранительные органы должны принимать более действенные меры по предупреждению случаев хищения и повреждения устройств железнодорожной автоматики, выявлению правонарушителей и привлечению их к административной и уголовной ответственности. Так, в течение этого года по фактам краж открыто более 700 уголовных дел, но в суд направлено лишь 62 дела», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года. Так, по состоянию на начало сентября «Укрзализныця» оценивала ущерб от действий террористов в 900 млн грн.

В 2013 году ведомство зафиксировало 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,6 тыс. грн.