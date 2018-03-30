Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей

Самый масштабный отзыв автомобилей в истории Tesla связан с потенциальной коррозией болтов в гидроусилителе руля. Оно касается владельцев электромобиля Model S, которые живут в холодном климате.

Американская компания Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей марки Model S во всем мире.

Причина связана с деталями гидроусилителя руля, которые могут подвергнуться коррозии, говорится в сообщении Tesla, направленном клиентам в четверг, 29 марта, пишет DW.

Производитель автомобилей заметил, что коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что, в свою очередь, может помешать контролю над автомобилем. При этом отзываются только модели, произведенные до марта 2016 года. Компания намерена заменить детали руля в отозванных автомобилях.

Читайте такжеАкционеры Tesla одобрили размер выплат Маску: за 10 лет может получить более $55 миллиардов

В Tesla отметили, что в настоящее время не было зафиксировано ни одной аварии, причиной которой была бы коррозия. Также в компании отметили, что водители могут пользоваться машиной до ее отзыва, учитывая, что для поворота руля может потребоваться больше усилий.

Несмотря на рост оборота, компания Tesla несет убытки. Так, в третьем квартале 2017 года потери составили 619 миллионов долларов США (533 миллиона евро) - больше, чем когда-либо в течение одного квартала. Кроме того, компания не может достичь заявленных объемов производства бюджетной модели электромобиля Model 3.