В Украине запустили 4G

Операторы сегодня запускают 4G-связь в 20 городах Украины.

Операторы мобильной связи сегодня запускают связь четвертого поколения 4G в двадцати городах Украины.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

«Сегодня операторы мобильной связи запускают 4G в более чем 20 городах Украины! Поздравляю украинцев с внедрением 4G», - отметил глава государства.

При этом оператор lifecell на своей странице в Facebook сообщил, что первым запустил новый стандарт связи. Согласно карте покрытия на сайте оператора, 4G доступен в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

В свою очередь, оператор Vodafon сообщил в Facebook о запуске 4G в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

Операторы «Киевстар», lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн.

По результатам торгов «с голоса» оператор мобильной связи «Киевстар» стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по четвертому и шестому лотам, предложив за лицензию 612 млн грн и 900 млн грн соответственно.

Оператор мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, стала победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 млн грн при стартовой цене 265 млн грн.

«Киевстар», Vodafone и lifecell заявили, что планируют запустить связь четвертого поколения летом этого года в большинстве населенных пунктов страны.

В середине марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился в правоохранительные органы, чтобы те проверили информацию от лидера Радикальной партии Олега Ляшко о якобы непрозрачном конкурсе по продаже лицензий на связь 4G.