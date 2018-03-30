Автосалон в Нью-Йорке 2018: выбран «Всемирный автомобиль года» (фотогалерея)

Второе поколение кроссовера Volvo XC60 завоевало звание «Автомобиль года» в Японии, в США, а теперь еще и во всемирном масштабе.

В Нью-Йорке стартовал один из старейших в мире международный автосалон. Акцент нынешнего года сделан на североамериканский рынок, однако здесь показывают и мировые новинки - как концепт-кары, так и серийные машины, чье появление в продаже можно ожидать в ближайшее время.

Кроме громких премьер на Международном нью-йоркском автосалоне выбрали победителя престижного конкурса Всемирный автомобиль года.

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Не припомним, чтобы какая-либо другая модель собирала столько громких титулов за короткое время. Второе поколение кроссовера Volvo XC60 завоевало звание «Автомобиль года» в Японии, в США, а теперь еще и во всемирном масштабе! А уже если вспомнить, что в начале месяца Volvo XC40 стал европейским «Автомобилем года», то получится полный и безоговорочный триумф одной марки.

Читайте такжеНа Женевском автосалоне представили новую модель Ferrari (фотогалерея, видео)В борьбе за победу в главной номинации кроссовер Volvo XC60 обошел два других вседорожника – Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Отметим, что шведский бренд добился этой награды впервые в своей истории.

Помимо основной категории, награды были вручены в номинациях «Лучший городской автомобиль» (Volkswagen Polo), «Лучший премиальный автомобиль» (Audi A8), «Лучший “зеленый” автомобиль» (Nissan Leaf), «Лучший спортивный автомобиль» (BMW M5) и «Лучший дизайн» (Range Rover Velar).

30 марта автошоу будет открыт для широкой публики. На этот раз посетителям покажут более тысячи экспонатов. Ожидается, что выставку посетят около миллиона посетителей.