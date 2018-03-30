Автосалон в Нью-Йорке 2018: выбран «Всемирный автомобиль года» (фотогалерея)

10:23, 30 марта 2018
Транспорт/Связь
2635

В Нью-Йорке стартовал один из старейших в мире международный автосалон. Акцент нынешнего года сделан на североамериканский рынок, однако здесь показывают и мировые новинки - как концепт-кары, так и серийные машины, чье появление в продаже можно ожидать в ближайшее время.

Кроме громких премьер на Международном нью-йоркском автосалоне выбрали победителя престижного конкурса Всемирный автомобиль года.

Читайте такжеФутуристический Renault EZ-GO и "заряженный" Bugatti Chiron: в Швейцарии стартовал автосалон Geneva International Motor Show (фоторепортаж)

Не припомним, чтобы какая-либо другая модель собирала столько громких титулов за короткое время. Второе поколение кроссовера Volvo XC60 завоевало звание «Автомобиль года» в Японии, в США, а теперь еще и во всемирном масштабе! А уже если вспомнить, что в начале месяца Volvo XC40 стал европейским «Автомобилем года», то получится полный и безоговорочный триумф одной марки.

Читайте такжеНа Женевском автосалоне представили новую модель Ferrari (фотогалерея, видео)В борьбе за победу в главной номинации кроссовер Volvo XC60 обошел два других вседорожника – Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Отметим, что шведский бренд добился этой награды впервые в своей истории.

Помимо основной категории, награды были вручены в номинациях «Лучший городской автомобиль» (Volkswagen Polo), «Лучший премиальный автомобиль» (Audi A8), «Лучший “зеленый” автомобиль» (Nissan Leaf), «Лучший спортивный автомобиль» (BMW M5) и «Лучший дизайн» (Range Rover Velar).

30 марта автошоу будет открыт для широкой публики. На этот раз посетителям покажут более тысячи экспонатов. Ожидается, что выставку посетят около миллиона посетителей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нью-Йорк#автосалон