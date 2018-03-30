Народные депутаты предлагают растаможивать импортные автомобили за 500 евро

Отмечается, что законопроект будет распространяться и на владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

В «Украинском объединении патриотов» предлагают упростить условия ввоза легковых автомобилей из-за границы и сделать их доступными для каждого украинца.

С этой целью в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8208 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития рынка транспортных средств», предусматривающий внедрение единого сбора в размере 500 евро для новых и подержанных автомобилей, которым исполнилось не более десяти лет. Документ разработали народные депутаты от УКРОПа Тарас Батенко, Валентин Дидыч, Александр Шевченко и Виктор Шевченко.

«То, что государство, не обеспечив достойный уровень жизни, устанавливает астрономические, невиданные нигде в мире ставки растаможивания автомобилей, в том числе подержанных, выглядит как циничное издевательство над людьми», – заявил инициатор законопроекта нардеп Александр Шевченко.

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Документ предлагает временно освободить украинцев от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного сбора при ввозе из-за границы легковых автомобилей для собственного пользования. Вместо этого должен быть введен единый фиксированный платеж в размере 500 евро.

Законопроект будет распространяться и на владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Они смогут растаможить свои транспортные средства по новым правилам в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Упрощенные условия импорта автомобилей должны действовать до 31 декабря 2019 года.

В то же время освобождение от налогообложения не распространяется на транспортные средства, которые имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом согласно Закону Украины, или ввозятся с территории такого государства-оккупанта (агрессора) либо с оккупированной территории Украины.

«В наше время автомобиль – это действительно не роскошь, а средство передвижения. Он нужен всем – семейным врачам, чтобы выехать к больному, предпринимателям, чтобы быть мобильными и успевать вести дела, простым людям – чтобы навещать родных, для путешествий и отдыха», – добавил Александр Шевченко.

Напомним, депутаты от УКРОПа также зарегистрировали в парламенте законопроект об отмене экологических стандартов «Евро» при ввозе подержанных автомобилей. Проект закона № 5561 «О внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» по формированию цивилизованного рынка бывших в употреблении автомобилей» предлагает оставить обязательное требование соблюдения экостандартов только для новых транспортных средств. В то время как подержанные автомобили смогут ограничиться обязательным техническим осмотром.

Кроме того, укроповцы предлагают продлить период действия пониженных ставок акцизного сбора при ввозе подержанных автомобилей до 31 декабря 2020 года. С этой целью в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5562 «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно формирования цивилизованного рынка подержанных автомобилей».