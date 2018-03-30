"Киевстар" хочет запустить 4G-связь до 10 апреля

Пока компания ждет получения всей необходимой документации и проводит дополнительные настройки сети.

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" планирует запуск связи 4G в диапазоне 2600 МГц до 10 апреля текущего года, написал президент компании Петр Чернышов на своей странице в соцсети Facebook.

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"Друзья, вы же знаете, что Kyivstar – законопослушная компания. Мы ждем получения всей необходимой разрешительной документации и проводим дополнительные настройки сети, в связи с новыми требованиями контролирующих госорганов. Нам важно, чтобы наши абоненты получили позитивный опыт использования сервиса. Быстро – не всегда значит качественно. Мы планируем запустить 4G до 10 апреля", - написал глава компании.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения 4G трем ведущим операторам мобильной связи – "Киевстар", Vodafone и lifecell за 5,424 миллиарда гривень.

Операторы "Киевстар", lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 миллиарда гривень.

По результатам торгов "с голоса" оператор мобильной связи "Киевстар" стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по четвертому и шестому лотам, предложив за лицензию 612 миллионов гривень и 900 ми ллионов гривень соответственно.

Оператор мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, стала победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 миллиона гривень при стартовой цене 265 млн грн.

"Киевстар", Vodafone и lifecell заявили, что планируют запустить связь четвертого поколения летом этого года в большинстве населенных пунктов страны.

По словам президента Украины Петра Порошенко, 30 марта 2018 года операторы мобильной связи запускают связь четвертого поколения 4G в двадцати городах Украины.

При этом оператор lifecell на своей странице в Facebook сообщил, что первым запустил новый стандарт связи. Согласно карте покрытия на сайте оператора, 4G доступен в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

В свою очередь, оператор Vodafon сообщил в Facebook о запуске 4G в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.